В Ярославле вандалы разбили памятник погибшему хоккеисту «Локомотива» Ивану Ткаченко
В Ярославле был разбит памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко, сообщает интернет-издание 76.ru. По предварительной информации, это произошло в выходные.
«В субботу мы ходили на могилу, всё было нормально. Думаю, всё случилось вечером в воскресенье. Нам позвонил сторож: «Памятник разгромили». Рамки нет, стекла нет, угол отломан. Это было показательное действие», – сказал отец хоккеиста Леонид Ткаченко.
Самолет ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, дело было прекращено в связи с их смертью.
Вандалы осквернили могилы погибших хоккеистов «Локомотива»
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