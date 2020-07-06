Директор «Северстали»: тяжело строить планы, когда у нас нет календаря игр

Директор ХК «Северсталь» Николай Канаков рассказал о планах череповецкого клуба на предсезонную подготовку.
«Иногородние игроки приехали в Череповец в первых числах июля. Все они предупреждены о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Ребятам необходимо минимизировать количество личных контактов и находиться в «чистой зоне», всем выданы средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептики. Тренировки всех наших профессиональных команд будут проходить в Череповце, на базе стадиона «Металлург» и СКЗ «Алмаз». Пересекаться между собой они не будут.
Лига официально только обозначила старт сезона — 2 сентября. Будут ли игры проходить со зрителями — открытый вопрос. Основное решение будет исходить от Роспотребнадзора. Все, наверное, сейчас смотрят российский футбол. Согласно требованиям заполняемость трибун на футбольных матчах должна быть не более 10%. Но всё может поменяться как в лучшую, так и в худшую сторону.
В сложившейся ситуации мы живём сегодняшним днем. Тяжело строить планы, когда у нас нет ни календаря игр, ни количества участников — только официально-ориентировочная дата начала сезона. В любой момент ситуация может измениться. И эта дата, к примеру, перенесётся на более позднюю. В первую очередь это связано с открытием границ, зарубежные клубы не могут прилететь. Во-вторых, действия каждой зарубежной команды регулируются внутренними законами. Таких нюансов достаточно много. Поэтому будем придерживаться нашего предварительного плана. Надеюсь, в скором времени всё наладится», — приводит слова Канакова пресс-служба клуба.
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