Форвард «Нефтехимика» Тимур Шарифьянов показал, как готовится к новому сезону

Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Тимур Шарифьянов показал, как он готовится к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

Видео можно посмотреть также в «инстаграме» Тимура Шарифьянова.

Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 210 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярного чемпионата.