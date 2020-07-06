Форвард «Нефтехимика» Тимур Шарифьянов показал, как готовится к новому сезону
Нападающий нижнекамского «Нефтехимика» Тимур Шарифьянов показал, как он готовится к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
Видео можно посмотреть также в «инстаграме» Тимура Шарифьянова.
Напомним, из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 210 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярного чемпионата.
Бывший форвард системы ЦСКА Бякин подписал просмотровый контракт с «Нефтехимиком»
- 6 июля 2020
-
22:02
-
21:49
-
20:57
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
19:20
-
18:45
-
18:17
-
17:56
-
17:36
-
16:52
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:54
-
15:44
-
14:55
-
14:01
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
11:54
-
00:56
-
00:45
- 5 июля 2020
-
23:53
-
23:12
-
22:55
-
22:39
-
20:51
-
20:46
-
19:37
Партнерский контент