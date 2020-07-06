Юшкевич — о чемпионстве «Звезды»: это огромный успех, который мы заслужили своей работой

Защитник «Звезды» Дмитрий Юшкевич прокомментировал решение ВХЛ объявить столичный клуб победителем Всероссийского соревнования по хоккею в минувшем сезоне, который из-за пандемии коронавируса был завершён досрочно.

«О том, что «Звезду» признали победителем сезона, я сначала узнал в соцсетях, а потом ребята начали делиться этим в нашей командной группе. Когда увидел новость, испытал самые позитивные эмоции, потому что считаю, что мы это заслужили своей работой, своей игрой.

Среди всех команд лиги мы сумели занять первое место, это огромный успех для нашего коллектива. Огромный вклад внесли в эту победу и игроки, и тренерский штаб, и персонал команды – вся организация клуба. Поэтому хочу поблагодарить всех, причастных к победе», — приводит слова Юшкевича пресс-служба клуба.