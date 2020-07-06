«Витязь» продолжит выступать в КХЛ, но урежет заплаты хоккеистам на 20%

Подольский «Витязь» примет участие в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Спорт-экспресс».
Напомним, в межсезонье подмосковный клуб столкнулся с серьёзными проблемами финансирования команды. В «Витязе» не оплачены трёхмесячные долги перед хоккеистами. Кроме того, не решён вопрос и с оплатой дворца в Подольске, в котором играет команда.
Сообщается, что долги в клубе будут погашены к 25 июля, проблема со стадионом будет решена, при этом общий бюджет «Витязя» будет снижен. Планируется, что текущие зарплаты хоккеистов и тренеров подольского клуба будут урезаны на 20 процентов.
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 занял седьмое место в Западной конференции. Подопечные Михаила Кравца в первом раунде Кубка Гагарина встретились с петербургским СКА, проиграв «армейцам» в четырёх матчах.
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