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КХЛ разработала медицинский протокол для борьбы с коронавирусом

КХЛ разработала медицинский протокол для борьбы с коронавирусом
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига разработала медицинский протокол для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в период подготовки к новому сезону, а также в ходе матчей сезона-2020/2021.

«Континентальной хоккейной лигой разработано положение «О порядке проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2020/2021 годов». В ближайшее время положение будет направлено в клубы», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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