КХЛ разработала медицинский протокол для борьбы с коронавирусом

Континентальная хоккейная лига разработала медицинский протокол для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в период подготовки к новому сезону, а также в ходе матчей сезона-2020/2021.
«Континентальной хоккейной лигой разработано положение «О порядке проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при подготовке и проведении предсезонных сборов и матчей чемпионатов КХЛ, МХЛ и ЖХЛ сезона-2020/2021 годов». В ближайшее время положение будет направлено в клубы», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
Из-за пандемии коронавируса минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
- 6 июля 2020
-
22:56
-
22:39
-
22:19
-
22:02
-
21:49
-
20:57
-
20:20
-
20:01
-
19:47
-
19:20
-
18:45
-
18:17
-
17:56
-
17:36
-
16:52
-
16:47
-
16:23
-
16:05
-
15:54
-
15:44
-
14:55
-
14:01
-
13:56
-
13:46
-
13:46
-
12:25
-
12:16
-
12:00
-
11:54
-
00:56
-
00:45
- 5 июля 2020
-
23:53
-
23:12
-
22:55
-
22:39