Валерий Ничушкин приступил к тренировкам на льду в составе «Колорадо»
Российский нападающий Валерий Ничушкин провёл первую тренировку в составе «Колорадо Эвеланш» после длительного перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Напомним, хоккеистам разрешено тренироваться только малыми группами, перед началом занятий каждого игрока проверяют врачи.
Посмотреть фото можно на странице «Колорадо» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Рантанен вернулся к тренировкам. Он отсутствовал с февраля из-за травмы
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