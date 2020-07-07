Кровопусков: дело на Сергеева закрыто. История была в некоторой степени раздута в медиа

Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Кровопусков заявил, что в Нижнекамске прекратили уголовное дело в отношении новичка бело-голубых защитника Андрея Сергеева.

«Мы получаем документы из правоохранительных органов, что дело на Сергеева закрыто. Поэтому защитник прибудет в назначенное время в расположение команды. Вся эта история была в некоторой степени раздута в медиа», — сказал Кровопусков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Сергею Емельянову.

Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате».

Ранее сообщалось, что следственный отдел Нижнекамского УМВД предъявил ему, а также ещё двум молодым людям – Денису Переславцеву и Андрею Артемьеву – обвинение в самоуправстве (ч.2 статьи 330 УК РФ). Максимальное наказание по данной статье – до пяти лет лишения свободы.



По версии УМВД, в сентябре фигуранты дела «самовольно и вопреки законным требованиям» захватили элитный – по меркам Нижнекамска – парикмахерский салон Room BarberShop. Он расположен в центральной части города на проспекте Химиков.