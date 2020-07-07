Лекомцев — о предложениях из КХЛ: понял, что от добра добра не ищут и остался в «Югре»

Защитник «Югры» Иван Лекомцев прокомментировал продление контракта с клубом из Ханты-Мансийска.

«Почему затянули подписание нового контракта с «Югрой»? По окончании прошлого сезона у меня была договорённость с менеджментом «Югры» о новом контракте. Благодарен генеральному директору клуба Василию Филипенко за то, что мне дали дополнительное время, чтобы определиться, ведь поступили предложения и от нескольких клубов КХЛ. Но в конце концов я понял, что от добра добра не ищут — и остановился на «Югре».

Мне нравится в Ханты-Мансийске. Здесь профессиональная организация уровня КХЛ, современный тренерский штаб, отличная команда с большим количеством молодых игроков, которых каждый год поставляет дочерний клуб МХЛ «Мамонты Югры».

Воспринимают ли меня в «Югре» как идеального дядьку-наставника для молодёжи? Надеюсь, это так. Ко мне, как к самому старшему в команде, молодые вроде бы тянутся. Спрашивают о правильном режиме работы, о каких-то хоккейных деталях, о КХЛ. Стараюсь передавать опыт, всё-таки у меня три высших образования, недавно окончил в Омске Высшую школу тренеров. Вроде бы молодёжь слушает», — приводит слова Лекомцева Russia-Hockey.ru.