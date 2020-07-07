Джозеф: когда Могильного удалили, я подумал: «Слава богу, уберите этого парня подальше»

Канадский голкипер Кёртис Джозеф, который провёл 19 сезонов в НХЛ, поделился воспоминаниями об игре российского форварда Александра Могильного.

«У него прекрасная статистика, но это далеко не всё. Вот вам история, которая отлично это проиллюстрирует. Мы были в Баффало, и этот парень в первом периоде три раза выходил со мной один на один. Может быть, даже в первые 15 минут. Он летал. Был лучшим игроком на льду с большим отрывом. Я не знаю, то ли он нанёс колющий удар клюшкой, то ли что-то сказал судье, но его удалили до конца матча. Я подумал: «Слава богу, уберите этого парня подальше». Он был таким динамичным. Играл на кураже. Носился по льду. Алекс обладал огромным талантом. Любой вратарь моего времени или времени, когда он играл, скажет вам то же самое. Надо было следить, есть ли он на льду, вышел ли он со скамейки. Он был способен заставлять болельщиков вскакивать с сидений. Он был как Эрик Линдрос. Не по стилю игры, но по тому, что Эрик обладал талантом уровня Зала славы, и ему пришлось ждать, чтобы попасть в него. И он попал. Надеюсь, что однажды с Алексом это тоже произойдёт», — приводит слова Джозефа официальный сайт НХЛ.

В НХЛ Могильный играл за «Баффало Сейбрз», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мейпл Лифс».