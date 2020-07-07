НХЛ не допустит Капризова, Сорокина и Романова к доигровке сезона

Инсайдер TSN Фрэнк Серавалли сообщил, что Национальная хоккейная лига не разрешила принять участие в плей-офф-2020 игрокам, которые ранее были выбраны клубами лиги на драфте.

Таким образом, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») не смогут участвовать в продолжении сезона НХЛ. При этом, они получат право «сжечь» свой первый год по контракту новичка. Также был достигнут компромисс, который позволит игрокам получить финансовую выгоду, и в то же время поддержит целостность игры.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».