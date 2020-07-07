НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Также стороны утвердили протоколы третьего и четвёртого этапов плана возобновления сезона с намерением возобновить матчи 1 августа.

На официальном сайте НХЛ в русской версии предоставлены ответы на ключевые вопросы по протоколу возобновления сезона. Отмечается, что команды НХЛ, нарушившие протокол по возобновлению сезона, могут быть лишены драфт-пиков.

Каковы правила тестирования на COVID-19 за пределами безопасной зоны?

За семь дней до отправления командного чартера в хаб-город каждый человек сдаст три теста с разницей в 48 часов. После прибытия в безопасную зону они будут сдавать ежедневные тесты на COVID-19, проходить проверку на симптомы и измерение температуры. Протоколы на случай положительного результата теста такие же, как на третьем этапе.



Будут ли сообщаться имена игроков, сдавших положительный тест?

Нет. Если игрок сдаст положительный тест или проявит симптомы во время третьего и четвёртого этапов, командам будет запрещено делиться этой информацией со СМИ или в публичном доступе без разрешения НХЛ при консультации с профсоюзом.

Что произойдёт, если игрок покинет безопасную зону без разрешения, или команда нарушит правила протокола?

Игроки, без разрешения покинувшие безопасную зону, могут быть исключены из четвертого этапа или посажены на строгий карантин на 10-14 дней при расширенном тестировании и мониторинге по возвращении. Команды, нарушившие правила протокола, будут серьёзно наказаны, в том числе оштрафованы и/или лишены выборов на драфте.