У игроков есть 72 часа, чтобы отказаться от участия в возобновлении сезона НХЛ
НХЛ и Ассоциация игроков лиги согласовали договор о намерениях продлить действие коллективного соглашения до сезона-2025/2026. Также стороны утвердили протоколы третьего и четвёртого этапов плана возобновления сезона с намерением возобновить матчи 1 августа.
Составы будут ограничены 30 полевыми игроками и неограниченным числом вратарей на команду. В тренировочном лагере могут присутствовать только игроки, которые смогут принимать участие в плей-офф-2020. При этом отмечается, что любой игрок может не принимать участие в третьем или четвёртом этапе без дисциплинарных взысканий. Игрок должен уведомить об этом свою команду в письменном виде не позднее, чем в течение 72 часов после утверждения протоколов.
Команды НХЛ, нарушившие протокол по возобновлению сезона, могут быть лишены драфт-пиков
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