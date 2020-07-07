«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Михайловым по соглашению сторон
Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с нападающим Никитой Михайловым по соглашению сторон, сообщается на официальном сайт новосибирского клуба. Контракт с хоккеистом был рассчитан до 30 апреля 2021 года.
В минувшем сезоне 22-летний форвард забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-3" и восьми минутах штрафного времени. В плей-офф российский форвард принял участие только в одном матче, не отметившись результативными действиями.
Прошлый сезон был для Михайлова вторым в клубе и лиге. За карьеру в КХЛ Никита сыграл 94 матча, в которых набрал 34 (17+17) очка при полезности "-3" и 10 минутах штрафного времени.
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