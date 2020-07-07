«Спартак» презентовал форму, в которой проведёт серию предсезонных матчей в ходе подготовки к 13-му чемпионату КХЛ.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Спартака».
Предсезонная форма «Спартака» — это классический дизайн хоккейного свитера с новой графикой. Комбинирование аппликации и сублимационной печати позволяет сделать дизайн более вариативным. Главным элементом формы выступают графические градиенты. Все они выполнены из фирменных ромбов. Полосы имеют максимальную плотность с внешней стороны и постепенно «растворяются».
Отмечается, что это будет эффектно смотреться как на общих планах, так и при детальном рассмотрении. Единая концепция поддерживается перфорацией номеров. Фирменный рисунок имеет отверстия также в виде привычных ромбов.
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