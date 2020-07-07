Мосгорсуд отклонил апелляцию защитника «Оттавы» Зайцева, оставив детей с матерью

Московский городской суд определил место жительства двух несовершеннолетних детей защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева: они будут проживать с матерью Маргаритой Готовцевой, сообщает РИА «Новости».
Кунцевский суд в конце декабря определил место жительства детей с Готовцевой. Зайцев обжаловал это решение, апелляцию должны были рассмотреть ещё 9 апреля, но заседание переносили четыре раза. На заседании Готовцева присутствовала лично. Зайцев в Мосгорсуд не приехал, его представляла адвокат Виктория Данильченко.
Первая судебная инстанция постановила, что опекуном двоих детей, из-за которых в семье Зайцевых разгорелся спор, должна стать их мать. Однако сторона Никиты Зайцева подала апелляцию в Мосгорсуд – суд вышестоящей инстанции. По словам Маргариты, она не видела дочек с 23 ноября, когда бывший муж вместе со своим отцом отобрал их у неё.
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