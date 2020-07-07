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Форвард Гатиятов принял квалификационное предложение «Барыса», продлив контракт с клубом

Форвард Гатиятов принял квалификационное предложение «Барыса», продлив контракт с клубом
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Артур Гатиятов принял квалификационное предложение «Барыса» и продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте клуба из Нур-Султана. Двустороннее соглашение подписано на два сезона – до 30 апреля 2022 года.

В системе «Барыса» Гатиятов выступает с 2013 года. В минувшем сезоне Гатиятов дебютировал в КХЛ, проведя два матча в концовке регулярного чемпионата с «Амуром» и «Адмиралом». Кроме того в дебютном сезоне ВХЛ Гатиятов провёл 46 матчей, набрав 13 (2+11) очков.

Ранее стало известно, что решением государственной комиссии под председательством премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина в Казахстане с 5 июля вводится карантин на 14 дней. Таким образом, хоккейный клуб «Барыс» был вынужден принять решение о переносе старта предсезонных сборов всех команд клуба.

В Казахстане введён карантин. «Барыс» объявил о переносе предсезонного сбора
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