Отец Ткаченко — о действиях вандалов: кто-то подошёл и треснул портрет на памятнике

Леонид Ткаченко, отец погибшего в авиакатастрофе в 2011 году хоккеиста Ивана Ткаченко, допустил, что памятник его сыну был повреждён умышленно.
«Пишут, что памятник разгромили, но разгрома никакого не было. Там стоял портрет на памятнике, кто-то подошёл и треснул его, портрет весь развалился, больше ничего не повредили. Сторож позвонил, сказал, что на могиле кто-то набезобразил. Я приехал, там всё стоит нетронуто, кроме портрета, рамку и осколки, видимо, убрал дворник.
Портрет стоял год, его никто не трогал, он никому не мешал, на остальных могилах все портреты целы. Больше ничего не повредили, видно, что это было что-то показное, а почему, я не могу предполагать. Я так полагаю, что это показание того, что я что-то не так сделал, кому-то перешёл дорогу, хотя я вроде никому не переходил.
Сейчас полиция ищет человека, будет протокол, камеры наблюдения будут отслеживать. Мы попробовали по компьютеру отследить по камере наблюдения, отматывали на день назад, но у нас ничего не получилось. А участковый сказал, что у них нет средств на то, чтобы всё это отслеживать. Если полиция поможет установить личность, мы посмотрим, кто и почему это сделал", — цитирует Ткаченко ТАСС.
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