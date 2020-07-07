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Экс-жена Зайцева: на данный момент я не знаю, где и с кем находятся мои дети

Экс-жена Зайцева: на данный момент я не знаю, где и с кем находятся мои дети
Хоккей / НХЛ 0

Маргарита Готовцева, экс-жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, сообщила, что в настоящий момент не располагает информацией о местонахождении своих детей.

«Только что ездила в Южное Бутово в надежде хотя бы увидеть своих детей. По словам свёкров и бывшего мужа, мои дети проживают в этом районе. Собственно, никто нам не открыл, и машин родственников я там не увидела. На данный момент я не знаю, где и с кем находятся мои дети. Всё-таки я надеялась, что законопослушные граждане Зайцевы не будут препятствовать исполнению решения суда», — сказала Готовцева в видеообращении в «Инстасториз».

Сегодня, 7 июля, Мосгорсуд отклонил апелляцию защитника «Оттавы» Зайцева, оставив детей с матерью. На заседании Готовцева присутствовала лично. Зайцев в Мосгорсуд не приехал, его представляла адвокат Виктория Данильченко.

Мосгорсуд отклонил апелляцию защитника «Оттавы» Зайцева, оставив детей с матерью
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