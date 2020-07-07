Васильев: цель — попасть в основную команду «Динамо». Прошлый сезон был худшим в карьере

Нападающий системы московского «Динамо» Антон Васильев, начинающий подготовку к новому сезону в красногорском «Динамо», поделился планами на сезон.

«Основная цель, что логично, — попасть в основную команду и закрепиться там. Нужно добавлять, развиваться. В Новогорске для нас создали шикарные условия: тренировки, лёд, зал, питание, бассейн. Чувствуется высокий уровень. В такой атмосфере хочется работать и проявлять себя. Прошлый сезон был для меня худшим в карьере.

Возможно, я был расслаблен и поверил в себя, но сейчас спустился с небес на землю и понял, что нужно делать, чтобы добиться поставленных целей. Если ты упал, главное — встать. Я многое переосмыслил, стал взрослее, так что в какой-то степени прошлый сезон пошёл мне на пользу», — цитирует Васильева пресс-служба клуба ВХЛ «Динамо» (Московская область).