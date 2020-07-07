Бывший форвард минского «Динамо» Феоктистов перейдёт в «Амур»

Белорусский форвард Никита Феоктистов подпишет контракт с «Амуром», сообщает телеграм-канал «АренаБреда».
В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков.
В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.
Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.
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