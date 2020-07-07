«Амур» заключил двусторонний контракт с Феоктистовым

Белорусский форвард Никита Феоктистов подписал двусторонний контракт на один сезон с «Амуром», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне Феоктистов защищал цвета минского «Динамо». В 11 матчах он забросил одну шайбу. Кроме того, Феоктистов провёл восемь матчей за фарм-клуб минчан «Динамо-Молодечно». Там он набрал 6 (3+3) очков.

В ходе прошлого сезона Феоктистов перешёл в «Торпедо-Горький». В ВХЛ он провёл 11 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.