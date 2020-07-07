Каспарайтис — об антирасистских акциях: не знаю, почему многим тяжело встать на колено

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением об акциях, направленных на привлечение внимания к проблеме расизма. Во многих видах спорта спортсмены становятся на одно колено, поддерживая движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Я бы точно поддержал эту акцию. Расизм существует даже в наше время. Не знаю, почему многим тяжело встать на колено. Понимаю, что в России другие законы, но здесь же нет ничего плохого, это просто поддержка. Если в НХЛ решили устроить эту акцию, то почему нет? Я бы в ней поучаствовал.

У каждого человека есть свои понятия. Если ты не хочешь вставать на колено, то никто тебя и не заставляет. Но если ты в Америке это не поддержишь, то тебя будут обзывать. Лично я не то что борюсь за права темнокожих, но я поддерживаю. Я знаю различия жизни белокожих и темнокожих в Америке. Темнокожие часто сталкиваются с несправедливостью. Это было и будет. Уже XXI век, все должны понимать, что людей надо судить не по цвету кожи. В России тоже есть подобная проблема с приезжими, которых не считают равными. Думаю, это во всех странах есть. Наше общество не очень любит перестраиваться», — цитирует Каспарайтиса Sport24.