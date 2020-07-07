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Кожевников: если уважаешь человека, уважай. Зачем на колено вставать?

Кожевников: если уважаешь человека, уважай. Зачем на колено вставать?
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об акциях, направленных на привлечение внимания к проблеме расизма. Спортсмены становятся на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Этот жест активно продвигает движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).

«Зачем игрокам в НХЛ вставать на колено, если человек — преступник и любая жизнь, в том числе бедных людей, имеет значение. Это политическая вещь, зачем нашим хоккеистам в политику играть? Если ты уважаешь человека, то уважай. Зачем на колено вставать?

Преступник — он и есть преступник, будь он белый или нет. Что мы после американцев начинаем подменять весь смысл понятия человеческой жизни? Так что я тоже за то, чтобы не вставать на колено и спокойно к этому относиться», — цитирует Кожевникова Sport24.

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