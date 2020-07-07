Кожевников: если уважаешь человека, уважай. Зачем на колено вставать?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об акциях, направленных на привлечение внимания к проблеме расизма. Спортсмены становятся на одно колено в знак солидарности с борьбой с расизмом. Этот жест активно продвигает движение Black Lives Matter («Жизни чёрных важны»).
«Зачем игрокам в НХЛ вставать на колено, если человек — преступник и любая жизнь, в том числе бедных людей, имеет значение. Это политическая вещь, зачем нашим хоккеистам в политику играть? Если ты уважаешь человека, то уважай. Зачем на колено вставать?
Преступник — он и есть преступник, будь он белый или нет. Что мы после американцев начинаем подменять весь смысл понятия человеческой жизни? Так что я тоже за то, чтобы не вставать на колено и спокойно к этому относиться», — цитирует Кожевникова Sport24.
- 7 июля 2020
-
21:00
-
20:52
-
20:28
-
19:57
-
19:35
-
19:25
-
19:06
-
18:24
-
18:10
-
17:44Никита Михайлов может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
17:26
-
17:22
-
16:30
-
16:15
-
15:36
-
15:15
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:30
-
12:53
-
12:35
-
12:12
-
11:59
-
11:29
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
08:57
-
08:28
-
06:59