Максим Барбашёв подписал контракт с «Монктоном» в CHL
16-летний российский хоккеист Максим Барбашёв подписал контракт с клубом CHL «Монктон Уайлдкэтс», сообщает агент Дэн Мильштейн.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мильштейна.
Барбашёв-младший пошёл по стопам своего старшего брата Ивана Барбашёва, который также начинал карьеру в Северной Америке с «Монктона».
В «Монктоне» Иван Барбашёв провёл три года. В трёх сезонах за этот клуб Иван набрал 262 (106+156) очка. Он до сих пор является новичком-рекордсменом лиги по количеству передач (44).
Кроме Барбашёва в «Монктоне» начинали карьеру Кори Кроуфорд, Брэд Маршанд, Кейт Яндль и многие другие известные игроки.
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