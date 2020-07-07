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Максим Барбашёв подписал контракт с «Монктоном» в CHL

Максим Барбашёв подписал контракт с «Монктоном» в CHL
Хоккей / Прочие 0

16-летний российский хоккеист Максим Барбашёв подписал контракт с клубом CHL «Монктон Уайлдкэтс», сообщает агент Дэн Мильштейн.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мильштейна.

Барбашёв-младший пошёл по стопам своего старшего брата Ивана Барбашёва, который также начинал карьеру в Северной Америке с «Монктона».

В «Монктоне» Иван Барбашёв провёл три года. В трёх сезонах за этот клуб Иван набрал 262 (106+156) очка. Он до сих пор является новичком-рекордсменом лиги по количеству передач (44).

Кроме Барбашёва в «Монктоне» начинали карьеру Кори Кроуфорд, Брэд Маршанд, Кейт Яндль и многие другие известные игроки.

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