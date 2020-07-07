Источник: потолок зарплат в НХЛ составит $ 81,5

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков лиги приняли коллективное соглашение, закрепляющее основные финансовые договорённости сторон. В соответствии с условиями соглашения потолок зарплат в сезоне-2020/2021 составит $ 81,5 млн, сообщает инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман.

Потолок будет находиться на этом уровне до тех пор, пока годовой оборот НХЛ не составит $ 4,8 млрд. После этого потолок будет постепенно повышаться.

Соглашение устанавливает эскроу на уровне 20% в следующем сезоне. В сезоне-2021/2022 эскроу может составить 14-18% в зависимости от доходов лиги в сезоне-2020/2021.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится со стадии плей-офф с увеличенным количеством команд.