Илья Сорокин получит полноценный контракт в НХЛ, не сыграв в нынешнем сезоне

Российский голкипер Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», сможет получить полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ, сообщает «Матч ТВ».
Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы «спалить» год по контракту новичка. Было объявлено, что Сорокин, а также форвард Кирилл Капризов и защитник Александр Романов не будут допущены к плей-офф НХЛ.
Сорокин должен был заключить однолетний контракт новичка. Теперь он сможет подписать полноценный контракт, даже не приехав в США.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 7 июля 2020
-
21:00
-
20:52
-
20:28
-
19:57
-
19:35
-
19:25
-
19:06
-
18:24
-
18:10
-
17:44Никита Михайлов может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
17:26
-
17:22
-
16:30
-
16:15
-
15:36
-
15:15
-
14:39
-
14:22
-
13:51
-
13:30
-
12:53
-
12:35
-
12:12
-
11:59
-
11:29
-
11:00
-
10:45
-
10:20
-
09:54
-
09:45
-
09:31
-
09:15
-
08:57
-
08:28
-
06:59