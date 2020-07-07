Илья Сорокин получит полноценный контракт в НХЛ, не сыграв в нынешнем сезоне

Российский голкипер Илья Сорокин, задрафтованный «Нью-Йорк Айлендерс», сможет получить полноценный контракт, хоть и не сыграет в нынешнем сезоне в НХЛ, сообщает «Матч ТВ».

Новое коллективное соглашение НХЛ и Ассоциации игроков лиги позволяет хоккеистам подписать контракт на сезон-2019/2020, чтобы «спалить» год по контракту новичка. Было объявлено, что Сорокин, а также форвард Кирилл Капризов и защитник Александр Романов не будут допущены к плей-офф НХЛ.

Сорокин должен был заключить однолетний контракт новичка. Теперь он сможет подписать полноценный контракт, даже не приехав в США.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».