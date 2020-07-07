Румынский клуб натурализует четырёхкратного чемпиона Беларуси

Белорусский голкипер Максим Саманьков начал процесс натурализации, чтобы выступать за сборную Румынии. Вратарь подписал новый контракт с румынским клубом «Чиксереда», после чего начал процесс натурализации.
«Помимо долгосрочного контракта хорошая новость ещё и в том, что Максим начал процесс натурализации.
Надеемся, что он быстро пройдёт, после чего Саманьков не будет считаться легионером», — говорится на сайте клуба из Румынии.
Саманьков с 2012 по 2019 годы выступал за гродненский «Неман». В составе этого клуба он четырежды становился чемпионом страны.
При этом вратарь не заигран за сборную Беларуси. Следовательно, он сможет выступать за сборную Румынии уже с января 2021 года. Пока о планах выступления Саманькова за новую сборную ничего не говорится.
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