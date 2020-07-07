«Витязь» хочет урезать зарплаты на 20% игрокам, получающим свыше 20 млн руб
Подмосковный «Витязь» намеревается урезать зарплаты игроков в следующем сезоне. Из-за проблем с финансированием клуб сократит на 20% зарплаты игрокам, получающим более 20 млн рублей в год, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
В число этих хоккеистов попали все иностранные игроки команды, а именно защитники Якуб Ержабек и Линус Хультстрём, нападающие Каспарс Даугавиньш, Маттиас Теденбю, Джастин Дэнфорт.
Также «Витязь» намеревается сократить зарплаты голкипера Ильи Ежова и форвардов Александра Сёмина, Александра Дергачёва и Фёдора Малыхина.
Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в КХЛ в следующем сезоне. Но «Витязь» в итоге примет участие в розыгрыше КХЛ.
«Витязь» продолжит выступать в КХЛ, но урежет зарплаты хоккеистам на 20%
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