«Витязь» хочет урезать зарплаты на 20% игрокам, получающим свыше 20 млн руб

Подмосковный «Витязь» намеревается урезать зарплаты игроков в следующем сезоне. Из-за проблем с финансированием клуб сократит на 20% зарплаты игрокам, получающим более 20 млн рублей в год, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

В число этих хоккеистов попали все иностранные игроки команды, а именно защитники Якуб Ержабек и Линус Хультстрём, нападающие Каспарс Даугавиньш, Маттиас Теденбю, Джастин Дэнфорт.

Также «Витязь» намеревается сократить зарплаты голкипера Ильи Ежова и форвардов Александра Сёмина, Александра Дергачёва и Фёдора Малыхина.

Ранее сообщалось, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в КХЛ в следующем сезоне. Но «Витязь» в итоге примет участие в розыгрыше КХЛ.