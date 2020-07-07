Президент ОРДЖИ: у Баркова и Грэма получилась отличная работа

Президент ОРДЖИ Хуан Ицзюнь поделился мнением о развитии команды, выступающей в ВХЛ.

«Рад видеть наш прогресс. В первом сезоне нам помогал Александр Барков, он прекрасно знал молодых китайских игроков и понимал, как с ними нужно работать. В этом же году мы впервые сыграли с большим числом наших ребят в составе, и результат получился достаточно неплохим. Пригласили на пост главного тренера Гэри Грэма, и он помог нам привлечь североамериканских хоккеистов. И ситуация наладилась. Должен сказать, что Барков и Грэм — опытные профессионалы, мы им доверяем. И у них получилась отличная работа!

В течение первого сезона мы только привыкали ко всему. Напомню, «КРС-ОЭРДЖИ» решил присоединиться к ВХЛ только в августе 2018 года. А чемпионат начинался в сентябре. Так что пришлось в сжатые сроки решить множество организационных вопросов: формирование команды, покупка формы, бронирование перелётов и отелей и тому подобное. Следующим же летом все было куда лучше. У нас было намного больше времени для подготовки к сезону. Четверо американских новичков здорово помогли команде. К нам присоединилось несколько молодых русских игроков, что сделало нас сильнее. В этом и есть главная причина нашего прогресса», — цитирует Ицзюня AllHockey.