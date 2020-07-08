Кожевников — о недопуске россиян к плей-офф: у НХЛ свои представления о справедливости

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение НХЛ не допускать к участию в плей-офф-2020 игроков, которые ранее были выбраны клубами лиги на драфте. Таким образом, Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и Александр Романов («Монреаль Канадиенс») не смогут участвовать в продолжении сезона НХЛ.

«Сложно оценить решение НХЛ, у них свои представления о справедливости. Кто-то считает, что это не очень по-спортивному — давать клубам менять свои составы перед плей-офф, кто-то, наоборот, за. Идеального решения не придумаешь. И теперь уже хоккеистам придется поломать голову, стоит ли им ждать начала следующего сезона или, если есть возможность, попробовать какое-то время поиграть в КХЛ или Европе», — приводят слова Кожевникова «Известия».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».