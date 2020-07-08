Виктор Сведберг — об игре за сборную Казахстана: определённо рассмотрю такую возможность
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг высказался о возможном получении гражданства Казахстана и выступлении за национальную команду.
«Контракт истекает весной, тогда есть вариант. На тот момент я проведу третий сезон в клубе, и затем будет возможность получить гражданство. Посмотрим, что предложит «Барыс» и как этот год сложится для меня. Ведь всё это влияет. Но если такая возможность появится, я определённо рассмотрю её.
Я играл за Швецию в прошлом году, и это было очень круто. Но получить шанс сыграть на чемпионате мира или Олимпиаде было бы фантастикой. Это может быть заманчиво, но прежде всего я посмотрю на свою профессиональную ситуацию и что получится в итоге», – цитирует Сведберга Expressen.
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