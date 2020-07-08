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Рогов: ждал предложения из молодёжной сборной. Ларионов лично на связь не выходил

Рогов: ждал предложения из молодёжной сборной. Ларионов лично на связь не выходил
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Защитник системы «Северстали» Иван Рогов прокомментировал вызов в молодёжную сборную России.

«Ждал предложения из молодёжной сборной. Ещё в прошлом сезоне меня добавили в общую беседу. В связи с пандемией коронавируса работали в режиме онлайн: нам сбрасывали упражнения для подготовки и поддержания спортивной формы. Рад вызову в сборную, это всегда приятно, на старте сезона наберусь опыта и положительных эмоций плюс получу игровую практику на хорошем турнире с сильными командами.

В команде достаточно большая конкуренция: шесть защитников играют в России, четверо за океаном. Игорь Николаевич Ларионов лично на связь не выходил. Думаю, что после турниров тренерский штаб сделает выводы и сформируют хорошую команду», — цитирует Рогова пресс-служба череповецкого клуба.

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