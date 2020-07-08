А. Юньков: у нашего хоккея хорошие перспективы – работает МХЛ, запущена «Красная машина»

Главный тренер «Амурских Тигров» Александр Юньков поделился впечатлениями от работы в МХЛ.

«После завершения своей карьеры в КХЛ три года работал в детском хоккее, завершил в Омске Высшую школу тренеров, потом получил шанс от «Амурских Тигров». Безусловно, отличия МХЛ от юниорских лиг очень существенные – другой уровень мастерства, другие скорости, другая плотность.



Честно скажу, Молодёжная лига оставляет очень хорошее впечатление. Восемь-девять ведущих команд Западной конференции показывают зрелый хоккей, на Востоке, возможно, уровень чуть другой. МХЛ хорошо работает, запущена программа «Красная машина», поэтому, думаю, у нашего хоккея хорошие перспективы. В этом плане не случайно, что последние две молодёжные сборные России показали интересный, атакующий хоккей», – цитирует Юнькова Russia-Hockey.