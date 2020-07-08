Форвард ЦСКА Телегин умолчал о квартире при разделе имущества с Пелагеей и присвоил деньги

Нападающий ЦСКА Иван Телегин скрыл ряд нюансов при разделе имущества между ним и певицей Пелагеей.



По информации «СтарХит», во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей. Она была оформлена на хоккеиста. Жилище располагалось в престижном районе, в центре Москвы. Телегин, подавший иск о разделе имущества, умолчал о квартире.



«Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в престижном районе, в центре Москвы. Иван её выгодно продал, и Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки. Но муж решил иначе. Средства исчезли», — рассказал помощник адвоката Пелагеи.



Также сообщается, что Телегин забрал себе автомобиль марки «Бентли» стоимостью 16 миллионов рублей. Ради его покупки супруги продали «Мерседес» артистки и добавили недостающую сумму из семейного бюджета.

Юрист Пелагеи рассказал подробности развода певицы с Иваном Телегиным