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НХЛ планирует проводить шесть матчей в день. Все встречи будут начинаться в разное время

НХЛ планирует проводить шесть матчей в день. Все встречи будут начинаться в разное время
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны планы Национальной хоккейной лиги по расписанию матчей после возобновления нынешнего сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса. Каждый день будет проходить шесть матчей, причём все встречи будут начинаться в разное время.

Восточная конференция: 19:00, 23:00, 03:00 мск
• Западная конференция: 21:00, 01:00, 05:00 мск
В 23:00 и 01:00 должны начинаться матчи турнира за посев среди топ-4 команд из конференций.

26 июля команды НХЛ должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Фаворитами являются Эдмонтон и Торонто. Первые официальные матчи должны пройти 1 августа. Финал сезона намечен на начало октября.

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