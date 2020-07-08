Кучкин — о договорном матче: забросил и сделал передачу, в раздевалке за это извинился

В суде Московского района Минска после полуторамесячного перерыва продолжилось рассмотрение уголовного дела по договорному матчу «Динамо-Молодечно» — «Могилёв». На очередном заседании Станислав Кучкин, освобождённый от уголовной ответственности и проходящий в качестве свидетеля, поделился подробностями происходившего в матче.
«Мне Лисичкин предложил заработать на договорном матче. У меня было тяжёлое финансовое положение, родители болели, у меня не было выхода. Я согласился. Но матч пошёл не по сценарию. Мы повели со счётом 5:1. Я сам забросил шайбу и сделал голевую передачу. В раздевалке я извинился за это перед вовлечёнными ребятами. Но мне сказали, что нужно проиграть по-любому, иначе Сырея просто закопают», — цитирует Кучкина «Прессбол».
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