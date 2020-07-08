«Мы больше не угроза России». Сайт Eliteprospects разблокировали на территории России

Популярный статистический хоккейный сайт Eliteprospects.com был разблокирован на территории России. Об этом сообщается в официальном аккаунте портала в «Твиттере».

«Разблокированы! Eliteprospects.com был заблокирован в России последние пару месяцев, но теперь нам сообщили, что мы больше не считаемся угрозой Матушке России или её интернет-законодательству, поэтому сайт теперь должен быть доступен для всех хоккейных болельщиков в России», — сказано в сообщении.

На основании решения ФНС ранее сайт был заблокирован за рекламу онлайн-казино и букмекеров, не имеющих лицензии на деятельность в России.