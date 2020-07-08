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Новички московского «Динамо» определились с номерами. Андрей Сергеев выбрал номер Гретцки

Новички московского «Динамо» определились с номерами. Андрей Сергеев выбрал номер Гретцки
Хоккей / КХЛ 0

Новички московского «Динамо» определились с номерами, сообщается в официальной группе бело-голубых во «ВКонтакте».

Нападающий Дмитрий Кагарлицкий в новом сезоне будет играть под любимым 9-м номером, шведский форвард Оскар Линдберг выбрал 24-й номер. Защитник Андрей Сергеев в новом сезоне будет использовать 99-й игровой номер, под которым в НХЛ играл легендарный Уэйн Гретцки. Занимавший ранее 9-й номер защитник Егор Аланов в новом сезоне будет выступать под 21-м номером.

30-летний Кагарлицкий в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие только в 36 матчах за СКА. Форвард записал на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. Кагарлицкий проводил на площадке 14 минут и 15 секунд за матч. В Кубке Гагарина нападающий не попадал в состав.

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