«Витязь» внёс изменения в календарь предсезонных матчей
В расписании летних контрольных матчей подмосковного «Витязя» произошли изменения. На сайте клуба представлено обновлённое расписание игр.
29 июля «Витязь» проведёт первый контрольный матч. Соперником команды станет ХК «Рязань», новый фарм-клуб «Витязя». Далее 31 июля у «Витязя» запланирован контрольный матч с «Северсталью».
Следующие три матча «Витязь» проведёт в соответствии с прежним календарём:
5 августа, среда. 13:00. Новогорск. «Динамо» Москва – «Витязь»
7 августа, пятница. 13:00. «Витязь» – «Северсталь»
9 августа, воскресенье. 13:00. «Витязь» – «Амур».
Ещё один товарищеский матч с московским «Динамо» состоится 19 августа в Новогорске.
27-29 августа «Витязь» примет участие в Кубке мэра Москвы.
«Витязь» хочет на 20% урезать зарплаты игрокам, получающим свыше 20 млн руб.
- 8 июля 2020
-
17:59
-
17:59
-
17:28
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:59
-
14:18
-
13:43
-
13:20
-
12:41
-
12:15
-
11:46
-
11:11
-
10:55
-
10:20
-
09:53
-
09:33
-
08:58
-
04:12
-
00:33
- 7 июля 2020
-
23:09
-
22:40
-
21:00
-
20:52
-
20:28
-
19:57
-
19:35
-
19:25
-
19:06
-
18:24
-
18:10
-
17:44Никита Михайлов может перейти в «Сочи» Эксклюзив
-
17:26
Партнерский контент