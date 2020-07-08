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«Витязь» внёс изменения в календарь предсезонных матчей

«Витязь» внёс изменения в календарь предсезонных матчей
Хоккей / КХЛ 0

В расписании летних контрольных матчей подмосковного «Витязя» произошли изменения. На сайте клуба представлено обновлённое расписание игр.

29 июля «Витязь» проведёт первый контрольный матч. Соперником команды станет ХК «Рязань», новый фарм-клуб «Витязя». Далее 31 июля у «Витязя» запланирован контрольный матч с «Северсталью».

Следующие три матча «Витязь» проведёт в соответствии с прежним календарём:

5 августа, среда. 13:00. Новогорск. «Динамо» Москва – «Витязь»
7 августа, пятница. 13:00. «Витязь» – «Северсталь»
9 августа, воскресенье. 13:00. «Витязь» – «Амур».

Ещё один товарищеский матч с московским «Динамо» состоится 19 августа в Новогорске.

27-29 августа «Витязь» примет участие в Кубке мэра Москвы.

«Витязь» хочет на 20% урезать зарплаты игрокам, получающим свыше 20 млн руб.
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