«Витязь» внёс изменения в календарь предсезонных матчей

В расписании летних контрольных матчей подмосковного «Витязя» произошли изменения. На сайте клуба представлено обновлённое расписание игр.

29 июля «Витязь» проведёт первый контрольный матч. Соперником команды станет ХК «Рязань», новый фарм-клуб «Витязя». Далее 31 июля у «Витязя» запланирован контрольный матч с «Северсталью».

Следующие три матча «Витязь» проведёт в соответствии с прежним календарём:

5 августа, среда. 13:00. Новогорск. «Динамо» Москва – «Витязь»

7 августа, пятница. 13:00. «Витязь» – «Северсталь»

9 августа, воскресенье. 13:00. «Витязь» – «Амур».

Ещё один товарищеский матч с московским «Динамо» состоится 19 августа в Новогорске.

27-29 августа «Витязь» примет участие в Кубке мэра Москвы.