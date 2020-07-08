«Северсталь» объявила об уходе защитника Виктора Балдаева

Защитник Виктор Балдаев покидает «Северсталь», сообщает пресс-служба клуба из Череповца. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

«Сезон не был простым. Взлёты, неудачи… Но всегда приятно видеть, что болельщики были с нами. Огромное спасибо им за поддержку! В Череповце крутые болельщики, и хоккеисты на льду это ощущают. Верю в «Северсталь» и желаю ребятам удачи в будущем сезоне!» — цитирует Балдаева пресс-служба «Северстали».

Защитник перешёл в «Северсталь» в прошлое межсезонье. За клуб он провёл 22 матча, набрав 3 (1+2) очка. Показатель полезности игрока составил «-4».

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.