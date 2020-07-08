Памятник Ткаченко на кладбище в Ярославле разбила женщина, её ищет полиция

Камеры наблюдения на Леонтьевском кладбище в Ярославле засняли женщину, которая может быть причастна к разрушению памятника бывшего капитана «Локомотива» Ивана Ткаченко, погибшего в 2011 году во время авиакатастрофы самолёта команды.
По данным 76.ru, женщина находилась на кладбище в течение нескольких часов в ночь с 4 на 5 июня. Видимо, именно она повредила памятник.
На видео заметно, как женщина несколько раз обходила памятники, что-то уронила. Потом она размахивала руками и крестилась. С кладбища странная женщина вынесла кипу бумаг в чёрной рамке. Полиция разыскивает необычную посетительницу кладбища.
Самолёт ЯК-42, на борту которого находился основной состав хоккейного клуба «Локомотив», тренеры и экипаж, потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта «Туношна». Следователи пришли к выводу, что причиной стала ошибка пилота, дело было прекращено в связи с их смертью.
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