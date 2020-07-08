Экман-Ларссон: сейчас с коленом всё в полном порядке, и я смогу стать сильнее и быстрее

Капитан клуба «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон приступил к тренировкам на льду. Швед окончательно восстановился после операции на колене, которую он перенёс ещё перед началом сезона. «Аризоне» в квалификации плей-офф Кубка Стэнли предстоит сыграть с «Нэшвилл Предаторз».

«Мне сделали операцию на колене перед началом сезона, но у меня не было ощущения, что я восстановился на 100% … Сейчас с коленом всё в полном порядке, и я смогу стать сильнее и быстрее.

Думаю, что силы равны. У нашей команды отличные вратари, которые творили чудеса в регулярном чемпионате. У нас были травмы, что немного выбило нас из колеи. Я провёл с ребятами всего пару дней, наблюдал за ними. Мне кажется, что все стараются. Я очень рад это видеть. Время покажет. Очень важно хорошо стартовать, начать работать в полную силу с первого дня сборов. Мы сделаем всё, чтобы подготовиться к квалификации», — цитирует шведа пресс-служба НХЛ.