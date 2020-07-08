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Захаркин может возглавить команду в Польше

Захаркин может возглавить команду в Польше
Хоккей / КХЛ 0

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин может возобновить тренерскую деятельность.

«Работа в качестве действующего тренера? Посмотрим, как будут развиваться события. Есть очень серьёзный проект в Польше – где ещё один мой приятель тоже создаёт школу, возможно, даже академию. Планируется в том числе и появление команды, которая будет играть в польском элитном дивизионе», — цитирует Захаркина «Петербургский Дневник».

Последним местом работы тренера была «Югра». Клуб из Ханты-Мансийска он покинул осенью 2017 года.

Со сборной России Захаркин дважды побеждал на чемпионатах мира (2008, 2009). Тогда он был помощником Вячеслава Быкова. Также Захаркин в качестве старшего тренера дважды выигрывал Кубок Гагарина, побеждав с «Салаватом Юлаевым» и СКА.

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