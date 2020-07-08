Источник: «Миннесота» отпустит Александра Хованова в «Ак Барс» на один сезон

Форвард «Миннесоты Уайлд» Александр Хованов перейдёт в «Ак Барс», утверждает The Athletic. По данным источника, американский клуб отпустит игрока на один сезон. При этом Хованов должен будет вернуться в «Миннесоту» в середине следующего сезона. Если же в КХЛ сдвинут сроки проведения плей-офф, Хованов приедет только в мае.

Ранее генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов рассказал, что казанцы ведут переговоры с Ховановым и Евгением Свечниковым. Оба являются воспитанниками казанской команды.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.