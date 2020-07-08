Двух вратарей из МХЛ дисквалифицировали за допинг

Пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сообщила, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала на восемь месяцев голкиперов МХЛ Николая Шашкова и Антона Бородкина. Оба спортсмена были дисквалифицированы за допинг.

«Сегодня мы получили информацию о восьмимесячной дисквалификации хоккеистов Николая Шашкова и Антона Бородкина. Эти спортсмены тестировались по заказу международной федерации, которая также занималась обработкой результатов допинг-проб. Вместе с РУСАДА письма от IIHF должны были прийти также в Континентальную хоккейную лигу и Всемирное антидопинговое агентство», — приводит слова пресс-службы РУСАДА ТАСС.

Бородкин выступает за «Сарматов» из Оренбурга. В его пробе обнаружили метилгексанамин. В пробе голкипера клуба «Стальные лисы» Шашкова нашли туаминогептан.