Экман-Ларссон: нынешний сезон получился неровным, не могу сказать, что он был лучшим

Капитан клуба «Аризона Койотс» Оливер Экман-Ларссон поделился мнением о собственной игре в текущем сезоне. Ранее он возобновил тренировки на льду, вернувшись в США из Швеции, где хоккеист находился на самоизоляции.
«Нынешний сезон получился неровным. Безусловно, я хотел бы набрать больше баллов, но я чувствовал себя хорошо и много работал, чтобы прибавить. В нашей лиге много замечательных хоккеистов, поэтому тут очень сложно набирать очки. Не могу сказать, что этот сезон был лучшим для меня, но я рад, что вернулся и могу что-то сделать для команды», — цитирует шведа пресс-служба НХЛ.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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