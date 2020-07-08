Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ

Как стало известно «Чемпионату», первый раунд плей-офф в НХЛ начнётся 9 августа. Старт финала Кубка Стэнли запланирован на 20 сентября.
Сезон-2019/2020:
Старт первого раунда – 9 августа (идёт 14 дней)
Старт второго раунда – 23 августа
Старт третьего раунда – 6 сентября
Старт финала Кубка Стэнли – 20 сентября. Потенциальный седьмой матч – 2 октября
Драфт НХЛ – 6 октября. Спустя три дня открывается рынок свободных агентов. Арбитраж между 20 октября и 8 ноября.
Сезон-2020/2021:
Тренировочные лагеря начинаются 14 ноября. Сезон начнётся 1 декабря. Первая зарплата будет выплачена игрокам 15 ноября.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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