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Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ

Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», первый раунд плей-офф в НХЛ начнётся 9 августа. Старт финала Кубка Стэнли запланирован на 20 сентября.

Сезон-2019/2020:

Старт первого раунда – 9 августа (идёт 14 дней)
Старт второго раунда – 23 августа
Старт третьего раунда – 6 сентября
Старт финала Кубка Стэнли – 20 сентября. Потенциальный седьмой матч – 2 октября
Драфт НХЛ – 6 октября. Спустя три дня открывается рынок свободных агентов. Арбитраж между 20 октября и 8 ноября.

Сезон-2020/2021:

Тренировочные лагеря начинаются 14 ноября. Сезон начнётся 1 декабря. Первая зарплата будет выплачена игрокам 15 ноября.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

НХЛ планирует проводить шесть матчей в день. Все встречи будут начинаться в разное время
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