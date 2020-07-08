Яшин: НХЛ снова начнёт зарабатывать деньги, ведь обязательства лиги перед ТВ не отменяли

Чемпион мира член зала славы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Алексей Яшин прокомментировал решение НХЛ возобновить сезон, прерванный в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса.

«Круто, что хоккей вернётся, здорово, что снова появятся телетрансляции, поскольку обязательства лиги перед телевидением никто не отменял. Кроме того, НХЛ снова начнёт зарабатывать какие-то деньги, хоккей вновь будет двигаться вперёд, как это происходит сейчас, например, в Английской премьер-лиге, в нашем футболе, в немецком, испанском чемпионатах. Да и весь спорт начинает оживать, чемпионат в «Формуле-1» тоже стартовал. И рестарт сезона в НХЛ – это очередной шаг в том же направлении.

Конечно, вероятность новой остановки сезона существует. Ото всюду нам постоянно твердят, что может быть вторая волна эпидемии. Но, думаю, лига принимает все необходимые меры, чтобы снизить риск заражения. Хочется думать о хорошем – о том, что возвращение большого хоккея, футбола, баскетбола, всего спорта уже назрело, и, рано или поздно, это должно было произойти», — цитирует Яшина News.ru.