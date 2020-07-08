Захаркин: Панарин — золотой человек, реально командный игрок

Заслуженный тренер России Игорь Захаркин поделился воспоминаниями о совместной работе с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Они вместе работали в СКА в 2014 году.
«В третьем звене выходили Дадонов – Шипачёв – Панарин. Панарин часто переигрывал, и это очень злило Торесена. Это кажется, что неважно. Но когда это случается у взрослых, мастеровитых, заслуженных хоккеистов, они начинают нервничать. Теряется фокус в игре. Любая оплошность, любая неточность вызывает массу негативных эмоций. Вот такие и многие другие моменты, особенно тактические, корректировались в каждом матче. Выстраивали, просили, разговаривали, разбирали. Потом мы выбрали лидеров в каждом звене, они стали проводниками наших идей в раздевалке.
Сразу ли рассмотрели в Панарине будущую звезду НХЛ? Мы к каждому игроку относились так, будто он лучший в мире. Но Артёмка – это просто золотой человек. Мы видели у него и мягкие руки, и нестандартную обводку, и быстрые решения, которые он умел принимать, и бросок. Ещё важно, что он реально командный игрок, очень дружелюбен и в хорошем контакте с партнерами по команде и звену. Ведь именно тройка с его участием сыграла важнейшую роль в плей-офф», — цитирует Захаркина «Петербургский дневник».
- 8 июля 2020
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